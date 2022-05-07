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Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 80-84

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı. Pınar Karşıyaka mücadeleden 84-80 galip ayrıldı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Darüşşafaka Play-off'ta Gaziantep Basketbol ile eşleşirken, sezonu 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka ise Anadolu Efes ile mücadele edecek.

07 Mayıs 2022, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 80-84

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı. Pınar Karşıyaka mücadeleden 84-80 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 46-37 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson 16 sayı kaydetti. Darüşşafaka’da ise Nathan Boothe 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-20

İLK YARI SONUCU: 37-46

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 60-71

MAÇ SONUCU: 80-84

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