Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 80-84
ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı. Pınar Karşıyaka mücadeleden 84-80 galip ayrıldı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Darüşşafaka Play-off'ta Gaziantep Basketbol ile eşleşirken, sezonu 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka ise Anadolu Efes ile mücadele edecek.
ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı. Pınar Karşıyaka mücadeleden 84-80 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 46-37 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson 16 sayı kaydetti. Darüşşafaka’da ise Nathan Boothe 17 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 21-20
İLK YARI SONUCU: 37-46
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 60-71
MAÇ SONUCU: 80-84