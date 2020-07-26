Yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, 29 yaşındaki Amerikalı kısa forvet Jarmar Gulley ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

5 senelik üniversite kariyerinin ardından 2014 yılında Lüksemburg Ligi ekiplerinden Musel Pikes’a transfer olan Jarmar Gulley, burada geçirdiği 4 sezon boyunca takımının en skorer ismi oldu. 2018 yılında İsrail 1. Ligi ekiplerinden Maccabi Ra’anana’ya transfer olan 1.96 boyundaki oyuncu, burada da gösterdiği performansla normal sezonun MVP’si seçildi. Geçtiğimiz sezonu Israil Winner League’de geçiren Gulley, gösterdiği performansla İsrail’de dikkatleri üzerine çekti. Çıktığı 21 maçta 19 sayı, 6 ribaund, 4.3 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla oynayan Gulley verimlilik kategorisinde de 23.9 gibi yüksek bir ortalamayla ligi bu kategoride üçüncü sırada tamamladı.







