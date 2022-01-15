MENÜ

Darüşşafaka - Galatasaray Nef maç sonucu: 83-82

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 25 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Nef'i 83-82 yendi.

15 Ocak 2022, Cumartesi 21:37 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka - Galatasaray Nef maç sonucu: 83-82

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 25 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Nef'i 83-82 yendi.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem Doğan

GALATASARAY NEF: Bost 8, Trimble 24, Sadık Emir Kabaca 2, Akoon-Purcell 22, Kravish 10, Okben Ulubay 9, Eray Aydoğan 3, Ege Arar 1, Blackshear 3, Rıdvan Öncel

1'İNCİ PERİYOT: 18-28

İLK YARI: 36-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-69

5 FAUL: Sinan Güler (Darüşşafaka) - Rıdvan Öncel (Galatasaray Nef)

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