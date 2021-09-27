Dartta 2 yılın ardından ilk turnuva

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvası 1. Ayak Müsabakaları, Ankara’da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular uzun bir aradan sonra dart müsabakasında mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan Türkiye dart sıralama turnuvaları, geniş bir katımla Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı içerisindeki dart salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvaya 500’den fazla sporcu katıldı. Müsabakaları yakından takip eden federasyon başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de antrenörler, hakemler ve sporcularla sohbet etti.

AA