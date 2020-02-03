Dart Sporu Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir? Puanlama Nasıl Yapılır?

Dart tahtasına yani hedefe dart oku atılarak en yüksek puan alınmaya çalışılır. Dart oku 16 cm uzunluğunda olup dart tahtası da 45 cm uzunluğundadır.

Dart Tahtası ve Dilimler

Dart tahtasında 1’den 20’ye kadar giden değerler yazılı şekildedir. Yani dart tahtası 20 puan dilimine bölünmüştür. Oyuncunun oyunda alacağı puanı belirlemek için altı halka bulunmaktadır. Bu halkaların her biri puan dilimlerini kesmektedir. En iç kısımda ise 50 puanlık merkez yani BullEye, bulunmaktadır.

Merkezin dışında 25 puanlık bir halka yer alır. Bu halkayı ise geniş bir tekli atış hedef halkası, bir dışında dar üçlü atış hedef halkası, bu halkanın da dışında geniş tekli atış hedef halkası bulunur. En dış kısımda ise dar çiftli atış hedef halkası bulunmaktadır. Puanlamaların her biri bu halkalara ve değerlere göre yapılmaktadır.

Dart Çeşitleri

Dart çeşitleri genellikle hedef skoruna göre farklı çeşitlere ayrılır. Oyuncu için belirlenen hedef ne ise o puanlamaya göre farklı dart oyunları vardır. Dart oyununda en çok bilinen çeşitler ise şu şekildedir;

- Dart 301,

- Dart 501,

- Dart 701,

- Elimination,

- Rapid Score,

- Cricket ve High Score.

Dart Sporu Kuralları Nedir?

Dart oyununda her oyuncu kendisine verilen 30,5 cm uzunluğu ve 50 gr. ağırlığı olan dartlar ile atış yapmalıdır. Fazla olmamalıdır. Oyuncu için bir atış demek üç dartın dart tahtasına atılması ile yapılır. Dart oku tek elle atılması gerekir. Oyun tahtasından düşen ya da seken bir dart oku olursa bu ok tekrar atılamaz.

Dart Oyununda Başlama ve Bitirme Kuralları

Oyuncu oyunda puan alabilmesi için dart okunun ikili bölgesinde bulunan dış çember telinin içinde uygun yere isabet ettirmelidir.

Gerekli şekilde ve oyun kurallarına göre bitiriş yapan oyuncu oyunun galibi olarak söylenir. Oyun bitiminden sonra, yapılan atışlar yazıcı tarafından geçersiz kabul edilir. Dart oyununda maçlar genellikle 3’lü, 5’li, 7’li şeklinde oyun prensibiyle oynanır. Bu oyunların çoğunu kazanan oyuncu ya da takımlar oyunun da galibi sayılır.

Dart Sporunda Puanlama Nasıl Yapılır?

Oyunun türüne göre oyun tek sayıdan yani 301 ya da 501 gibi sayılardan başlar. Atışlar ise bu sayılardan düşülür. Dart oku tahtadan düşerse puan kabul edilmez. Dart okunun doğrudan tahtaya isabet etmesi gerekir.

Puan, dart okunun geldiği dilime ait puana göre hesaplanır. Oyun tahtasından dartlar oyuncu tarafından, yazıcı puan belirlemesi yaptıktan sonra alınır. Puanlamada bir itiraz söz konusu ise diğer oyuncunun dart okunu atmadan itirazı söylenmesi gerekir. Aksi halde kabul edilmez.

Dart Oyununun Spor Olarak Gelişimi

Dart oyunu son dönemlerde bir spor türü olarak hızla gelişim göstermektedir. Özellikle son dönemlerde dünya çapında yapılan turnuvalar ve spor hazırlıkları dart oyununu farklı bir noktaya getirmiştir. Dart oyununun bir oyundan daha çok ülkeler arası yapılan sporlardan birisi kabul edilmesinde farklı nedenler vardır. Bu nedenler şu şekildedir;

- Dart oyununda cinsiyete ve yaşa bağlı faktörler yer almaz.

- Dart oyunu boya ya da kiloya bağlı özellikler aramaz.

- Özel bir forma ya da kostüm gerektirmez.

- Kullanılan malzemeler açısından oldukça düşük maliyetlidir.







