Dart şampiyonlarına kupa ve madalya

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Kız -Erkek Dart müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları koordinesinde gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız -Erkek Dart İl Birinciliği yarışması Tosyalı Spor Salonunda çekişmeli geçen müsabakalar ile sona erdi. Yarışmalara, 64 okul takımı 256 sporcu katıldı.

Genç Kızlar kategorisinde; Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Osmaniye Anadolu Lisesi ikinci, TOBB Osmaniye Fen Lisesi üçüncü ve Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi dördüncü olurken; Genç Erkekler kategorisinde ise Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Düziçi Gelişim Koleji ikinci, Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Karşılaşmalar sonrasında derece elde eden okullara kupa, sporculara madalya verildi.



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