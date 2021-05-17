Alman ekibi Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Serdar Dursun, Bundesliga 2'de fırtına gibi esiyor.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına ciddi katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, sezonun bitimine 1 hafta kala gol krallığında zirvede bulunuyor. Ligde forma giydiği 32 maçta 25 gol atan Serdar'ın krallıktaki en yakın takipçisi Hamburg formasıyla 23 gol atan Simon Terodde. Gurbetçi futbolcunun 25 golünün yanısı sıra 6 da asisti bulunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündeminde

Serdar Dursun'un bu başarısı Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dikkati çekti. Darmstadt ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan golcü futbolcunun yaz transfer döneminde Süper Lig'e transfer olması bekleniyor.