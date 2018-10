Darkest Dungeon: The Color of Madness konsollara geliyor

The Color of Madness, ilk olarak bu yılın başında PC’de yayınlandı ve Darkest Dungeon’un Crimson Court ve Shieldbreaker genişlemelerini izledi. H. P. Lovecraft’ın The Color Out of Space hikayesinden esinlenen bu son eklentiler, Darkest Dungeon’ın karanlık malikanesinin altındaki sefil mezranın ötesine geçiyor ve Farmstead olarak bilinen kasvetli kırsallarda cezalandırıcı, sıra tabanlı aksiyon sunuyor.

Burada karşılaşılanlar, Darkest Dungeon ve önceki genişlemelerde bulunanlar için biraz farklı. The Color of Madness, Miller’ın gizemli bir göktaşının sürekli büyüyen kristalinin etkisiyle dönüştürülmüş sadık işçilerinin korkunç, ölümsüz ordusuna karşı dalga tabanlı bir hayatta kalma deneyimi sunuyor.





The Color of Madness Xbox One, Switch ve iPad’e önemli bir dengeleme yaması (PC’de yayınlandı) ve The Musketeer olarak bilinen ikinci bir DLC ile gelecek. Bu daha küçük ölçekli güncelleme ilk olarak Kickstarter destekçilerine verilmiş olan Arbalest’in işlevsel olarak özdeş bir dengi olan Musketeer kahraman sınıfını tanıtacak. The Musketeer güncellemesi tüm platformlarda tamamen ücretsiz olacak.

Red Hook ayrıca: “Yeni DLC’lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Dijital Ancestral Paketlerini konsol pazarlarında güncellemek istedik. Bunu yapmak için eski paketi tüm DLC’lerle birleştirerek yeni bir paket oluşturmamız gerekiyordu.” ifadesiyle mevcut paketleri genişleterek güncelleyeceğini belirtti.

Sonuç olarak, 11 Ekim’den önce Darkest Dungeon’ın dijital Ancestral Edition sürümünü satın alan herkesin The Color of Madness DLC’sini ayrı olarak satın alması gerekecek. Ancak, lansman gününden itibaren güncellenmiş sürüm, tüm yeni içeriği barındıracak. Ek olarak yeni içerikler, Darkest Dungeon’ın Switch için fiziksel Ancestral Sürümü’ne sahip olanlara tek bir ücretsiz yama halinde sunulacak.

Red Hook, PS4 ve Vita sürümlerinin “yakında” geleceğini, ancak sertifikasyonun henüz tamamlanmadığını söyledi. (Psoyun.com)