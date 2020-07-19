Çaykur Rizepor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakları kritik randevu öncesinde ülkesinde yayım yapan Sportke Novosti gazetesinin sorularını yanıtladı. Ligde kalacaklarına inandığını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörleri Stjepan Tomas'tan da övgüyle söz etti. İşte deneyimli savunmacının birbirinden çarpıcı açıklamaları:

"Teknik direktörlüğe Stjepan Tomas'ı getirerek güç kazandık ve Malatyaspor ile oynayacağımız maçtan umutluyuz. Sezon içinde bazı yol kazaları ve hoca değişiklikleri yaşadık. Bu da bizim ritim yakalamamızı engelledi. Ligin yarısı kümede kalma mücadelesi veriyor. Puan tablosunda ortalarda olmalıydık ama bazı puanlar kaybettik. Şimdiyse düşme potasında doğrudan rakibimiz olan bir takımla karşılaşacağız ve eğer kazanırsak muhtemelen ligde kalacağız. Her şeyin bize bağlı olması bence güzel.

Rizespor'a ilk geldiğimde Stjepan Tomas, şu an Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un yardımcısıydı. Dolayısıyla kulübe son derece hakım. Pozitif ve tutkulu yapısı bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde takımdaki pek çok oyuncunun öz güvenini yükseltti. Takıma ve başarıya inanıyor ki bu da onun düşme hattındaki bir kulüp için en doğru isim olduğunu gösteriyor.

Küme düşme potasındaki diğer rakibimiz Kayseripsor'un hocası Robert Prosinecki'yi şahsen takdir ediyorum. Kendisi Azerbeycan Milli Takımı'nın başındayken ben de Neftçi Bakü'de forma giyiyordum ve o dönem birlikte pek çok kez çay içmeye veya akşam yemeğine gittik. Prosinecki, çok iyi bir adam ve işinin uzmanı. Tüm güzelliklerin onunla olmasını diliyorum. Umarım hem biz hem de onlar Süper Lig'de kalmayı başarır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler