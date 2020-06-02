Çaykur Rizespor’da sportif direktör Yılmaz Bal, adı transferde geçen oyuncularıyla ilgili konuştu.

Bal, 25 yaşındaki kalecileri Gökhan Akkan için resmi bir teklif almadıklarını aktararak, “Dario Melnjak için de Fenerbahçe’den ne geçtiğimiz sezon ne de bu sezon bana gelen hiçbir teklif olmadı. Melnjak’a yurt dışından birkaç kulübün ilgisi var. Bir İngiliz takımının ilgisi mevcut” ifadelerini kullandı. Yılmaz Bal, sözleşmesi sona erecek olan Oğulcan Çağlayan’la ilgili ise şunları söyledi:

‘Oğulcan son maça kadar...’

“Oğulcan’ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var. Kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu biliyoruz.”