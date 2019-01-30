Dario Gjergja: 'Maçı ikinci çeyrekteki birkaç dakikada kaybettik'

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. haftasında konuk olduğu temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan'e 80-71 yenilen Belçika temsilcisi Filou Oostende'nin başantrenörü Dario Gjergja, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir fikstürden sonra buraya geldiklerini anlatan Gjergja, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Yenilmemize rağmen takımımla gurur duyuyorum. Son bir haftada 4 maç oynadık. Pes etmedik ve savaştık. Maçı ikinci çeyrekteki birkaç dakikada kaybettik. Rich’in o dakikalarda potamıza üst üste attığı üçlükler mağlubiyete sebep oldu." diye konuştu.

Son çeyrekte kötü tercihler yaptıklarını belirten Gjergja, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte üç pozisyonda topu çok kötü kullandık. Orada maçı belki döndürebilirdik ancak o pozisyonlar oyunun kaderini belirledi. Geri dönebileceğimiz bir maçı kaybettik. Oyuncularım adına mutluyum. Hiçbir zaman geri adım atmadılar."