Darıca’lı karateciler 6 madalya ile döndü

Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 33 kategoride sporcular madalya için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları toplamda 1 altın 3 gümüş 2 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Kulübün 7 sporcusu da 15 Ağustos’ta Kocaeli’nde yapılacak olan Dünya şampiyonası seçmelerine katılmayı hak kazandılar.

İHA