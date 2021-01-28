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Darıca Gençlerbirliği - Yomraspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Yomraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

28 Ocak 2021, Perşembe 15:32 Son Güncelleme:
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Darıca Gençlerbirliği - Yomraspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Yomraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ömer Yüzer xx, Ahmet Deveci xx,

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xxx, Berat Eyüpoğlu x, Baha Kısacık xx (Hüseyin Seylığlı dk. 89 ?), Erdem Dikbasan x (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 46 x), Onuray Köse xx (Emre Alan dk. 72 x), Metin Güler xxx, Yusuf Bildik xx, Furkan Akın xx, Alperen Can x (Mahmuthan Samet Acar dk. 46 x), Fahrettin Bıyıklı xx, Nebi Tiryakioğlu xx (Ahmet Kutluer dk. 73 xxx)

Yedekler: Gürkan Hervenik, Faik Kartal Duran

Teknik Direktör: Ender Alkan

Yomraspor: Abdullah Nanim x, Mehmetcan Köse xx, Abdulkadir Öksüz xx, Erhan Şengül x, Doğukan Öksüz xx, Şenol Özyurt xx, Hayri Mert Yomralıoğlu x (Emre Adiloğlu dk. 86 ?), Hüseyin Sürmeneli xx, Oğuzhan Açıl xx, Mert Miraç Altıntaş xx, Ogün Özçiçek xx

Yedekler: Onur Bilgin, Uğur Kurt Halil Emre Yiğit, Muhammed Enes Doğan, Cihat Çakmak, Yiğit Ener Aydın

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Goller: Ahmet Kutluer (dk. 85 pen.), Metin Güler (dk. 90+5)

Sarı Kartlar: Nebi Tiryakioğlu, Samet Acar (Darıca Gençlerbirliği), Erhan Şengül, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmetcan Köse (Yomraspor)

İHA

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