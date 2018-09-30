Darıca Gençlerbirliği - Kahramanmaraşspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldı.

30 Eylül 2018, Pazar 18:08
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Şehir

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Oğuz Akyüz (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xx) - Eren (xx), Kemal (xx), Abdullah (xx), Uğur (xx), Zeki (x) (Dk. 61 Tuncay x), Servan (x), Raşit (x) (Dk. 46 Bünyamin x), Adem (x) (Dk. 83 Ahmet), Aytaç (x), Coşkun (x)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) - Burak (xx), Mehmet (xx), Talha (xx) (Dk. 79 Mehmet), Emin (xx), Cemal (xx), Abdülkadir (xx), Lider (xx), Emre (x) (Dk. 65 Hurşit xx), Ethem (xx), Halil (xx)

GOLLER: Dk. 64 Coşkun, Dk. 76 Eren (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 23 Burak, Dk. 68 Hurşit (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Servan (Darıca Gençlerbirliği) - Abdülkadir, Halil, Burak, Hurşit (Kahramanmaraşspor)

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