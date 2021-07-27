Süper Lig 'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum'da kampa giren Altay, aradığı forveti Norveç'te buldu. Siyah Beyazlılar, son olarak Norveç ekibi Brann'da forma giyen 26 yaşındaki santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
''25 yaşındaki Fildişi Sahilli Daouda Karamoko Bamba kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.''
Norveç'te Kongsvinger ve Kristiansund takımlarında da görev alan Daouda Bamba, geçtiğimiz sezon Brann formasıyla 14 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.