Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş güven tazeledi

Genel kurulda başkanlık için Tolga Han Çinkitaş ile Yusuf Gül aday oldu. Kullanılan 97 oyun 54'ünü alan Tolga Han Çinkitaş yeni başkan seçildi. Diğer aday Yusuf Gül ise 43 oyda kaldı.

Tolga Han Çinkitaş başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Necdet Basa, Mehmet Ziya Mocan, Erol Koç, Yüksel Cem Aygün, Saadettin Aksoylugil, Mahmut Erdoğan, İrfan Balcı, Tolga Çinkitaş, Hakan Isındere, Berkan Kaymaz, Ozan Meriç Çelik, Çiğdem Yıldız, Arzu Kalkan ve Turgut Kurun'dan oluştu."

DHA