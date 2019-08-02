Danny van de Beek "Real Madrid, beni istiyor!"

Ajax'ın 22 yaşındaki 10 numarası Donny van de Beek, Hollanda basınına verdiği röportajda İspanyol devi Real Madrid'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

02 Ağustos 2019, Cuma 18:01
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Danny van de Beek 'Real Madrid, beni istiyor!'

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak büyük sükse yapan Ajax'ın genç yetenekleri, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Frenkie de Jong'un Barcelona'ya, Matthijs de Ligt'in de Juventus'a gitmesinin ardından bugün de takımın bir başka Donny van de Beek'ten gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması geldi.

22 yaşındaki 10 numara, ülkesi Hollanda'da yayın yapan Fox Sports televizyonuna verdiği röportajda "Real Madrid'in beni istediği doğru. Ancak acele etmeye gerek yok. Şu anda size neler olup bittiğini söyleyemem. Yalnızca Vitesse maçına konsantre olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Van de Beek'in kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler 

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