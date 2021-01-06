Berat Özdemir transferinin ardından harekete geçen Trabzonspor, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Marlon'dan beklediği verimi alamayan Abdullah Avcı'nın sol bek istediği gelen haberler arasındaydı. Trabzonspor yönetimi çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Tottenham'ın gözden çıkardığı Danny Rose ile ilgilendiği ve Londra ekibinin bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor taraftarı, Danny Rose ile ilgili araştırmalara başladı.

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli?

Danny Rose, 2 Temmuz 1990 yılında İngiltere'nin Doncaster şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Leeds United'da başlayan Rose, 2007 yılında Tottenham'a katıldı. Sırasıyla Watford, Peterborough, Bristol City ve Sunderland'e kiralanan Rose, 2013 yılından itibaren Tottenham'da düzenli olarak forma şansı buldu ve İngiltere A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Aralıksız geçen 7 yılın ardından daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılan Rose, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Newcastle'a kiralandı. Newcastle United'da çıktığı 13 maçta skora katkıda bulunamayan Rose, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve Tottenham'a döndüğünde A Takım kadrosunda yer almadı.

Bu sezon U23 Takımı'nda 2 maça çıkabilen Rose'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere A Milli Takım formasını 29 kez giyen Rose, milli forma altında skora katkı yapamadı. Profesyonel kariyerinde 283 maça çıkan tecrübeli oyuncu 11 gol attı, 16 asist yaptı.

Jamaika asıllı İngiliz oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro.

'Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum'

Nisan 2019'da İngiltere Milli Takım formasıyla Karadağ karşılaşmasında rakip takımın bazı taraftarları tarafından ırkçılığa maruz kalan Danny Rose, sert açıklamalarda bulunmuştu. Karadağ'da ırkçı saldırıya maruz kalan isimlerden olan Tottenham'ın yıldızı Danny Rose, futbolu bırakmak için can attığını söyledi. Irkçılığa maruz kaldığından dolayı futbolu bırakmak istediğini söyleyen Rose, ''Artık dört, beş ya da altı yılım kaldı. Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbolun içinde çok fazla politika var. Canıma tak etti! Kalan yıllarımda futboldan keyif almak istiyorum ve emekli olmak için can atıyorum'' şeklinde konuşmuştu.

Irkçılığa verilen cezaların yetersiz olduğuna da dikkat çeken deneyimli futbolcu, ''Cezalar yetersizse ne yapabilirsiniz ki? Benim teknik direktörüm Burnley maçında hakemle tartıştığı için iki maç ceza aldı. Fakat bir ülke, ırkçılığa rağmen küçük bir para cezasına çarptırılıyor. Bu durum üzücü'' demişti.