Chelsea'nin devre arasına kadar Burnley'e kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater, 31 Ağustos gecesi Manchester'da gittiği Chinawhite adlı bir gece kulübünde kavgaya karışmıştı. Ada'da büyük yankı uyandıran skandala dair kamera kayıtları ise olayın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden ortaya çıktı.

İngiltere 4. Ligi ekiplerinden Scunthorpe United'da forma giyen Kgosi Ntlhe'nin sevgilisine sarkıntılık eden ve daha sonrasında altı kişilik bir grup tarafından gece kulübünün çıkışında feci bir şekilde dövülen 25 yaşındaki futbolcu, basına sızan kayıtlarda meslektaşına kafa atarken görüldü. Yıldız ismin Ntlhe'ye "Umrumda değilsin dostum. Bu kız şimdi benimle geliyor." dediği öğrenildi.

"Bacaklarını kırın"

The Sun gazetesine konuşan bir görgü tanığı ise Drinkwater'ın olay esnasında çok sarhoş olduğunu belirtirken "Danny, güzel bir kızla devamlı sohbet etmeye çalışıyordu ve onu bırakmak istemiyordu. Ancak kız ona 'Kes sesini. Erkek arkadaşım burada.' dedi. Bunun üzerine de yumruklar havada uçuştu. Daha sonrasında ikisi de dışarı atıldı." ifadelerini kullandı.

Gece kulübünün dışında kavgaya başkalarının da müdahil olduğunu ifade eden bir başka kaynak ise "Yerde kıvranmış bir şekilde yatıyordu. Kavgaya karıştığı kişiler, onun bir Premier Lig yıldızı olduğunu biliyordu. Sürekli üzerinde zıpladılar ve 'Bacaklarını kırın.' diye bağırdılar. Her yer kana bulanmıştı. Çok kötü bir görüntüydü." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler