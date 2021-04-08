Daniyar İsmayilov... Milli halterci, 2015'te Dünya 3.'sü olmuş, 2016 Rio Oyunları'nda elde ettiği ikincilikle, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun ardından Türkiye'nin olimpiyattaki 12 yıllık madalya hasretini dindirmişti. Ancak olimpiyat sonrası 2017 ve 2018'de ismi bazı vukatlarla anılan 29 yaşındaki sporcu, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da koparmadaki altın madalyasına rağmen silkmede sıfır çekmişti. Geçen zamanda iyi bir toparlanma sürecine giren Daniyar sonucunu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi almayı başardı...

Sakatlık sonrası madalya

73 kiloda podyuma çıkan Milli halterci, güçlü olduğu koparmada tüm haklarında başarı sağlayıp, 160 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Silkmede ilk hakkındaki 181 kiloyla kürsünün dışında kalsa da bu toplamda 341 kiloya ulaşmasını sağladı ve Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Daha önce 2015 ve 2016'da da Avrupa'da aynı başarıyı gösteren Daniyar İsmayilov, olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini belirterek, "Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah" diye konuştu.