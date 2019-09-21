Daniyar İsmailov, koparmada dünya ikincisi

Tayland’da devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nın 3. gününde, 67 kiloda podyuma çıkan sporcumuz Daniyar İsmailov 1 gümüş madalya elde etti.

Koparmada 150 kiloyla ikincilik kürsüsüne çıkan milli haltercimiz, silkemede 166 kiloyla 17., toplamda da 316 kiloyla 7. sırada yer aldı. Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Furkan Özbek koparmada koparmada 138 kilo ile 14. , silkmede 171 kilo ile 10., toplamda ise 309 kiloluk derecesiyle 14. oldu.

Daha önce de 45 kiloda Şaziye Erdoğan toplamda dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Bu sonuçla Türkiye 2 altın, 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazanmayı başardı.







