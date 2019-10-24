Danius Adomaitis: Kaybettiğimiz her toptan sonra bizi cezalandırdılar

7DAYS EuroCup B Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas’ı 91-81 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rytas Başantrenörü Danius Adomaitis, TOFAŞ’ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Rakiplerinin kendilerinden iyi oynadığını belirten Adomaitis, "Maç boyunca savunmada bire birlerde her seferinde geçildik. En büyük hatamız buydu. İkinci yarıda en büyük sıkıntılarımızdan biri hızlı hücumlardı. Kaybettiğimiz her toptan sonra bizi cezalandırdılar. TOFAŞ gibi bir takıma karşı bu hataları yapmamamız gerekiyordu. Takım halinde savunmada çok kötüydük." ifadelerini kullandı.