Finlandiya, EURO 2020'de tarihi bir gece yaşadı. Tarihinde ilk Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Finler, ilk golünü attı ve İlk galibiyetini aldı.

Danimarka ile karşılaşan lacivert beyazlılar, Christian Eriksen'in sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 2 saat ara verilen maçta rakibini 1-0 mağlup etti. Tarihi galibiyette 60. dakikada topu ağlara gönderen forvet oyuncusu Joel Pohjanpalo, ülkesinin turnuvadaki ilk golüne imza atarak adını tarihe yazdırdı.









Sıradaki rakip Rusya

Güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet elde eden Finlandiya, 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.





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