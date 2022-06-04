Danimarka’da başlayan Avrupa Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nda Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı bugün karşılaştığı Slovenya’nın HK Lipovci takımı karşısında 5-0’lık üstünlükle maçtan galip ayrılan taraf oldu. Danimarka konsolosluğunun vize engeline takılan ve dört as oyuncusunu İzmir havalimanında bırakmak zorunda kalarak eksik oyuncuyla Danimarka'ya giden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonadaki ağırlığını hissettirmeye başladı.

Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Biliyorsunuz dört yabancı oyuncumuz Danimarka'nın vize vermemesi üzerine İzmir’den Danimarka’ya gidemedi. Bugün aldığımız sonuç Danimarka’ya bir cevap niteliğinde olup sporcularımızda büyük moral buldu. Biz gerek kadınlarda gerekse erkeklerde sahaya şampiyon olmak için çıkıyoruz. Bugünkü sonuçla üst tura çıkmayı başardık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

İHA