Danimarkalı Damsgaard, Avrupa devlerinin radarına girdi

İtalyan ekibi Samdoria'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Mikkel Damsgaard'a Avrupa devleri talip oldu.

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu Barcelona, Juventus, Liverpool ve Tottenham'ın transfer listesinde bulunuyor. EURO 2020'de büyük bir sürprize imza atıp yarı final oynayan Danimarka'da Damsgaard, İngiltere maçında gol atıp İngilizlerin 5 maçlık gol yememe serisine son vermişti.

Değeri 13 milyon euro

Sampdoria'ya 2020 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan transfer olan başarılı hücum oyuncusunun 13 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.