Dinamo Zagreb forması giyen Stojanovic’i listesinde bulunduran Trabzonspor için flaş bir iddia geldi. Danimarka basını, Kopenhag’ta oynayan Karlo Bartolec ile Trabzonspor’un yakından ilgilendiğini ve oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye’ye gelebileceğini yazdı. Hem sağ bek hem sol bek olarak oynayabilen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıktı. 1 asistlik katkı sağladı. 1.78 boyundaki Bartolec’in 2023’e kadar Kopenhag ile kontratı var. Piyasa değeri ise tahmini 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.