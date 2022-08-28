Aarhus AGF, karşılaşmanın ev sahibi olan Vatanspor’un sahasının yeterli seyirci kapasitesinde olmaması nedeniyle, kendi sahası olan 20 bin kişilik Aarhus Ceres Park Stadı’nı hiçbir karşılık istemeden tahsis etti. Danimarka Süper Lig kulübü, kendi internet sitesinden taraftarlarına kupa maçıyla ilgili olarak yayınladığı bildiride, taraftarlarının deplasman taraftarı tribünlerinde oturacağını ve kombine kartı olan binlerce taraftarı dahil herkesin bilet satın alarak maça girebileceklerini duyurdu.

Türklerin ve Danimarkalıların kentin iki ilginç takımı arasında oynanacak kupa maçına büyük ilgi göstereceği tahmin edilirken, biletler, büyüklere 100 kron (250 TL), çocuklar için ise 50 kron (125 TL) olarak satışa çıkarıldı.

Süper Lig ekibi AGF ile aynı kentte yaşayan Türklerin 1989 yılında kurdukları Vatanspor’un önümüzdeki 1 Eylül Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek olmaları kentte ayrı bir heyecan yarattı. Vatanspor’un başkanlığını yapan eski Danimarka Boks Şampiyonu Mustafa Pelit, 33 yıl önce birkaç arkadaşıyla kurdukları takımın ilk amacının, Aarhus kentinde yaşayan 10 binin üzerinde Türklerin birlikte zaman geçirmelerini sağlamak ve gençleri kötü yollardan korumak olduğunu söyledi.

Vatanspor’u, 15 yıldan beri, daha önce AGF ile Danimarka Genç Milli Takımında oynamış olan, fakat ciddi sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini erken sonlandırmak zorunda kalan Türk teknik adam Volkan Ceran çalıştırıyor.

10 ayrı ülkeden futbolcusu var

Danimarka futbolunda 2016-2019 yılları arasında 4 sezon boyunca 3.Lig’de mücadele ederek adından sıkça söz ettiren Vatanspor, birçok futbolcusunun Süper Lig ile Birinci ve İkinci Lig takımlarına gitmesi üzerine 2020 sezonunda Jylland Bölge Ligi’ne düştü.

Takımda, Türkler başta olmak üzere, Danimarkalı, Bosnalı, Somalili, Afrika ve Arap ülkeleri gibi 10 değişik ülkeden futbolcuların kadroda uyum içinde yer almaları, Aarhus kentinde büyük gıpta ile karşılanıyor. Türk takımında, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden kupadaki rakipleri AGF’den bu sezon Vatanspor’a transfer olan Bosnalı Sanel Kapidciz ile Horsens takımından gelen Kenan Hajderevic ve takımın emektar kaptanı Selim Genç öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. (Milliyet)