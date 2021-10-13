2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 8. maçında evinde Avusturya'yı ağırlayan Danimarka, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Katar 2022 Dünya Kupası biletini aldı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlik ile biten karşılaşmanın 2. yarısında 53. dakikada Joakim Maehle, hem maçın sonucunu belirleyen hem de takımını Dünya Kupası'na götüren golü kaydetti.

Kalesini gole kapattı

F Grubu'nda İskoçya, İsrail, Avusturya, Faroe Adaları ve Moldova ile mücadele eden Danimarka, oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak Dünya Kupası biletini kazanmayı başardı. Danimarka bu 8 maçta toplam 27 gol kaydetti ve kalesinde hiç gol görmedi.





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