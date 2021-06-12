Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar... Eriksen yere yığıldı
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı. Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı ve sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar sonrası UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı. UEFA ayrıca, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu duyurdu.
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı. Yaşananlar sonrasında Finlandiyalı futbolcular soyunma odasına gitti.
Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı ve sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.
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Sağlık durumu stabil
UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı. Ayrıca UEFA, hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa'nın patronu Danimarka ve Finlandiyalı yetkililer ile toplantı yapıldığını ve TSİ 20:45'te bilgi verileceği duyurdu
Danimarka'dan ilk açıklama
Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğunu açıkladı.