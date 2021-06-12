EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı. Yaşananlar sonrasında Finlandiyalı futbolcular soyunma odasına gitti.

Eriksen'in kalbinde ritim bozukluğu yaşandığı ve sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale sonrası yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu stabil

UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı. Ayrıca UEFA, hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa'nın patronu Danimarka ve Finlandiyalı yetkililer ile toplantı yapıldığını ve TSİ 20:45'te bilgi verileceği duyurdu

Danimarka'dan ilk açıklama

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğunu açıkladı.







