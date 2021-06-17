Danimarka-Belçika maçında Eriksen'e destek
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında topun taca gönderilmesinin ardından Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada kalp sorunu nedeniyle oyuna devam edememişti.
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçında Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen unutulmadı.
Mücadelenin 10. dakikasında futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar alkışlarla Eriksen'in yanında olduklarını gösterdiler. Topun taca gönderilmesinin ardından 29 yaşındaki futbolcuya destek verdiler.
Belçika'dan Eriksen'e imzalı forma
Ayrıca karşılaşma öncesi Belçika kaptanı Jan Vertonghen, Danimarka kaptanı Simon Kjaer'e tüm takımın imzaladığı formayı vererek Eriksen'e geçmiş olsun mesajı verdiler.
Bir anda yere yığılmıştı
Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılmış ve sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılmıştı.