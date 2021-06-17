Danimarka - Belçika EURO 2020 maçı (CANLI)

B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: Danimarka golü erken buldu. Ani gelişen atakta Poulsen'in sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve Vikingler 1-0 öne geçti.

Dakika 6: Danimarkalı Joakim Maehle'nin sol kanattan ortasında Daniel Wass arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Thibaut Courtois sağına giden topu uzanarak kontrol etti.

Dakika 10 ERIKSEN UNUTULMADI: Topun taca gönderilmesinin ardından Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar tarafından alkışlandı.

Dakika 35: Danimarka 2. gole çok yaklaştı. Mikkel Damsgaard, ceza alanı içinde yaptığı güzel hareketler sonrasında sol ayağının içiyle yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Danimarka - Belçika ilk 11'ler...

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard.

Belçika: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Danimarka - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Mücadele TRT1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



