Danimarka, 3 puanla 2. olarak çıkan ilk takım oldu

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya'yı yenerek son 16 turuna kalan Danimarka, turnuva tarihinde de bir ilke imza atmış oldu.

İlk iki maçını kaybeden kırmızı beyazlılar, son maçını kazanarak grubu 3 puan ve averajla ikinci tamamladı. Vikingler, böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde de 3 puanlık sistem baz alındığında 3 puanla grup ikincisi olarak çıkan ilk takım oldu. Danimarka ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçlarını kaybederek eleme turlarına ulaşan ilk takım olmayı başardı.









2 puanlık sistemde 3 takım 3 puanla turladı

1980 yılında grup aşamasının oynanmaya başlandığı turnuvada o yıl Çekoslovakya 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 3 puan toplayıp grup ikinci olarak bir üst tura çıkmıştı. 1992 yılında da Almanya ile Danimarka Çekoslovakya ile aynı kaderi paylaşmışlardı. Ancak o dönem galibiyetlere 2 puan verilmekteydi.









3 puanla en iyi 3. oldular

2016 yılında ise Avrupa Şampiyonası ilk kez 24 takımla oynanmaya başlanmış ve Kuzey İrlanda ile Portekiz, 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girip adlarını son 16'ya yazdırmışlardı.