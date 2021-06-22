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Danimarka, 3 puanla 2. olarak çıkan ilk takım oldu

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya'yı evinde 4-1 yenen Danimarka, 3 puanla 2. sırada yer alarak adını son 16'ya yazdırdı. Vikingler, böylece turnuva tarihinde de 3 puanlık sistem baz alındığında 3 puanla grup ikincisi olarak çıkan ilk takım olarak tarihe geçti. Kırmızı beyazlılar ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçlarını kaybederek eleme turlarına ulaşan ilk takım olmayı başardı.

22 Haziran 2021, Salı 00:03 Son Güncelleme:
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Danimarka, 3 puanla 2. olarak çıkan ilk takım oldu

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya'yı yenerek son 16 turuna kalan Danimarka, turnuva tarihinde de bir ilke imza atmış oldu.

İlk iki maçını kaybeden kırmızı beyazlılar, son maçını kazanarak grubu 3 puan ve averajla ikinci tamamladı. Vikingler, böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde de 3 puanlık sistem baz alındığında 3 puanla grup ikincisi olarak çıkan ilk takım oldu. Danimarka ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçlarını kaybederek eleme turlarına ulaşan ilk takım olmayı başardı.


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2 puanlık sistemde 3 takım 3 puanla turladı

1980 yılında grup aşamasının oynanmaya başlandığı turnuvada o yıl Çekoslovakya 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 3 puan toplayıp grup ikinci olarak bir üst tura çıkmıştı. 1992 yılında da Almanya ile Danimarka Çekoslovakya ile aynı kaderi paylaşmışlardı. Ancak o dönem galibiyetlere 2 puan verilmekteydi.


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3 puanla en iyi 3. oldular

2016 yılında ise Avrupa Şampiyonası ilk kez 24 takımla oynanmaya başlanmış ve Kuzey İrlanda ile Portekiz, 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girip adlarını son 16'ya yazdırmışlardı.

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