Danilo Süper Lig'de 3 sene oynamış bir futbolcudur. Süper Lig'e bedelsiz bir şekilde gelen futbolcular arasında yer alan Danilo performansı ile oynadığı kulübün vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştur. Danilo çit uyruklu bir futbolcudur. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Danilo sürati ile de dikkat çekmektedir. Danilo orta saha mevkisinde forma giymektedir. Genellikle on numara pozisyonunda oynamaktadır. Özellikle Süper Lig'de oynadığı dönemde asistleri ile ön plana çıkmıştır. Danilo 1.75 metre boya sahiptir. Orta sahanın sağ tarafında ve sol tarafında da forma giyebilmektedir. Oyuncunun ana mevkisi ise on numara pozisyonudur. Danilo şuan da kariyerine Güney Kıbrıs’da sürdürmektedir. Süper ligde 3 sezon forma giymiş bir futbolcudur. Belçika milli takımında da daha önce forma giymiştir. Şuan da oynamış olduğu Güney Kıbrıs kulübü AEL Limassol ile 2022 yılına kadar süren bir sözleşmesi vardır.

Danilo nereli?

Danilo Brezilya’nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilya asıllı Belçikalı futbolcudur. Futbolcunun hem Brezilya hem de Belçika pasaportu bulunmaktadır. Danilo 30 yaşındadır.

Danilo Süper Lig’de hangi takımlarda oynadı?

Danilo, Süper Lig'de yalnızca Akdeniz temsilcisi olan Antalyaspor’da forma giydi.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Danilo Süper Lig'e Ukrayna takımlarından olan Dnipro’dan gelmiştir.

2021’de hangi takımda oynuyor?

Danilo 2021 yılı itibari ile Güney Kıbrıs kulübü AEL Limassol’da forma giymektedir.

Danilo'nun maaşı ne kadar?

Danilo AEL Limassol’dan senelik 450 bin Euro kazanmaktadır.

Danilo kimdir?

Brezilya’nın Sao Luis şehrinde doğan Danilo Brezilya asıllı bir aileden gelmektedir. Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Danilo gençlik kulüpleri ile futbol yaşantısına başlamıştır. Danilo Standard Lutüch takımı ile 1996 yılında ilk kez futbol hayatına başlamış oldu. Henüz 6 yaşında iken futbola başlayan Danilo 8 yaşına kadar bu kulüpte forma giydi. Miniklerde kendini gösterme fırsatı bulmuştur. Danilo daha sonra Hollanda kulüplerinden olan Ajax’ın beğenisini kazanmış ve 1998 yılında Ajax altyapısı ile futbola devam etmiştir.

Ajax altyapısında 2009 senesine kadar altyapı kariyerini sürdüren Belçikalı futbolcu Standard Lütich takımından direkt olarak Ajax altyapısına transfer olmuştur. Ajax altyapısından sonra Ajax U17 takımı ile de maçlara başlamıştır. Danilo Ajax U21 takımına kadar futbol hayatına Ajax altyapısında sürdürmüştür. Daha sonra Standard Lüttich adlı Belçika takımına Ajax U21 takımından bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Srandrd U21 ile 2010 yılında sözleşme imzalayan Danilo 2012 yılına kadar bu kulüpte forma giymiştir. Ukrayna ekiplerinden olan Metallurg ise oyuncuyu sözleşmesi bittikten sonra yakın takibe almıştır. Danilo 2012 yılında Standard Lüttich kulübü ile sözleşmesi sona erdikten sonra Metallurg takımı ile anlaşmıştır. Bu takımda 2014 yılına kadar forma giyme şansı bulmuştur.

Danilo 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 2014 yılında Metallurg ile sözleşmesi bitmiştir. Boşta kalan oyuncu Rusya ekiplerinden olan Mordovia kulübü ile anlaşmıştır. Moldovia ekibine kiralık olarak forma giymiştir. Bedelsiz bir şekilde kiralık olarak forma giyen Danilo 2015 yılında tekrardan Metallurg takımına geri dönmüştür. 2015 yılında Metallurg ile karşılıklı olarak sözleşmesi biten Danilo Ukrayna’nın bir başka takımı olan Dnipro ile anlaşmıştır.

Dnipro ile bedelsiz bir şekilde anlaşan Danilo bu kulüpte 1 sezon forma giymiştir. Daha sonra ise sözleşme feshi gelmiştir. Boşta kalan oyuncu süper lig ekibi Antalyaspor’un teklifini kabul etmiştir. Böylelikle 20 Ocak 2016’da Danilo ilk kez süper lig macerasına başlamış oldu. Danilo Antalyaspor’a bedelsiz bir şekilde forma giymeye başlamıştır. 2019 yılına kadar Antalyaspor forması giyen Danilo 3 yıllık sözleşme bitiminin ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından olan Al Wahda FC kulübü ile anlaşmıştır. Al Wahda FC’ye bedelsiz bir şekilde transfer olan Danilo bu kulüpte yalnızca 1 ay oynayabilmiştir. Ardından bedelsiz bir şekilde Belarus ekibi Dinamo Minsk forması giymeye başlamıştır.

Dinamo Minsk formasını 6 ay giydikten sonra 2020 yılında Güney Kıbrıs ekibi AEL Limassol ile anlaşmıştır. Danilo hala bu takımda forma giymektedir.

Danilo’nun Milli Takım kariyeri

Belçika U18 ile 2008 yılında antrenmanlara ve maçlara çıkan Danilo Belçika U21 takımına kadar yükselmiştir. Milli takımda şuana kadar 19 maçta forma giymiş olan Danilo sadece 2 asist yapmıştır. Henüz golü yoktur.