Danilo Barthel: Gerçekten zorlu bir karşılaşma olacak

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 4. maç döneminde Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken sezon başında Alman ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Danilo Barthel, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini aktaran Barthel, "Gerçekten zorlu bir karşılaşma olacak. Rakibimizin iyi bir serisi ve form durumu var. Sezonun bu ilk bölümünde çok iyi basketbol oynuyorlar. Bu maçın kritik noktaları ortaya yüksek enerji koyabilmek ve savunmalara karşı doğru planı uygulayabilmek olacak" dedi.