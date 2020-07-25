Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığı ve Igor Kokoskov'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda da büyük bir değişim yaşıyor. Fenerbahçe'nin Alman ekibi Bayern Münih'ten transferi Danilo Barthel de kadro değişiminin önemli aktörlerinden biri olmaya hazırlanırken ülkesi basınına transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kabul etmesem sonrasında pişman olurdum'

Ülkesinde SPORT1'e konuşan Barthel, Fenerbahçe'nin teklifinin her yönüyle yurt dışına çıkış kararında belirleyici rol oynadığını belirtti ve "Yurt dışında bir takıma gitme kararı benim için kolay değildi. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif her yönüyle belirleyici oldu. Muhtemelen yurt dışına gitmek, başka bir ülkede yaşamak, farklı bir kültürü tanımak için son şansımdı. Kabul etmesem ve sonrasında kariyerime dönüp baksam muhtemelen kabul etmediğime pişman olurdum. Fenerbahçe'de koç konusu çözüldükten sonra süreç nispeten benim için oldukça hızlı gelişti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teklifi sonrası Derrick Williams ile fikir alışverişinde bulunup bulunmadığı sorulan Barthel, "Transfer sürecinde Derrick Williams ile bir fikir alışverişinde bulunamadım çünkü bunun için çok hızlıydı. Ama sonrasında biraz konuştuk" yanıtını verdi.

'Para asla birinci öncelik olmadı'

Transferinde maddi faktörlerin mi etkin olduğu sorusunu ise Barthel, "Hiç paraya bakmadım. Sözleşmelerimde ve gideceğim yerlerde para asla birinci öncelik olmadı. Ama elbette Fenerbahçe'nin teklifini her yönüyle değerlendirdiğinizde para da bir faktör. Ancak yine de çok önemli bir faktör değil. Fenerbahçe son yıllarda her zaman Avrupa'nın en üst düzeyinde yer aldı. Yeni bir adım atmak ve kendimi kanıtlamak adına bir meydan okuma olarak gördüm" şeklinde cevapladı.

'Maaş ödemeleri konusunda endişelenmiyorum'

Fenerbahçe'nin son dönemde maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşadığı ve bütçedeki kesinti nedeniyle de bu konuda endişe duyup duymadığı sorulan Barthel, "Fenerbahçe, çok üst düzey bir kulüp. Şimdiden ne olacağını asla bilemezsiniz ama tüm oyuncular geçmişte paralarını da aldılar. Bunun için gerçekten endişelenmiyorum" dedi.