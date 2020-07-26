Danilo Barthel, Fenerbahçe kararından pişman değil

Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Danilo Barthel, transferiyle ilgili konuştu.

Bayern Münih’ten gelen Alman basketbolcu, “Bayern’de mutluydum ama Fenerbahçe’nin bana sunduğu teklif, geri çevrilemezdi. Almanya dışında başka bir kulübe gitmek için bu son büyük fırsatımdı. Farklı bir kültürü yaşamak istedim. Tüm kariyerime baktığım zaman, Fenerbahçe pişman olmayacağım bir karardı. Fenerbahçe, Avrupa’da zirveye oynayan takımlar arasında. Ben de bunu, yeni bir mücadele ve kendimi ispat etme fırsatı olarak görüyorum” diye konuştu.