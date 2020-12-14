Danilo Barthel: Çok zor bir maç bizi bekliyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun Alman oyuncusu Danilo Barthel, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Mutlaka iyi savunma yapmaları gerektiğini dile getiren Barthel, "Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Rakibimiz hücumda çok etkili bir takım. Oldukça yetenekli isimlere sahipler. Milano gibi güçlü bir takıma karşı galip gelebilmek için mutlaka iyi savunma yapmanız gerekir" ifadelerini kullandı.