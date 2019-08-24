Bu yaz Evkur Yeni Malatyaspor'dan 3,8 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Danijel Aleksic büyük bir şok yaşıyor. Suudi Arabistan Ligi'nin ilk haftasında Al-Adalh'la 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü atan Sırp futbolcu, bugün kulübü tarafından resmen satış listesine konuldu.

Al Ahli kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör Branko Ivankovic'in verdiği rapor doğrultusunda takıma iki yeni yabancı futbolcu alınacağı ve kontenjanda yer açılabilmesi için de Aleksic'le yolların ayrılacağı ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler