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Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, final biletini kaptı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Daniil Medvedev, Casper Ruud’u, Alexander Zverev de Novak Djokovic’i yenerek finale kaldı.

21 Kasım 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, final biletini kaptı

İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri’nin 7. gününde yarı final maçları oynandı. Günün ilk karşılaşmasında 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 8 numaralı seribaşı Ruud korta çıktı. Son şampiyon Rus tenisçi Medvedev, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Turnuvayı 2018’de kazanan Alman Zverev, 5 şampiyonluğu bulunan Sırp raket karşısında 7-6, 4-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 galip gelerek Medvedev’in finaldeki rakibi oldu.

Zverev ile Medvedev arasındaki final karşılaşması bugün oynanacak. (AA)

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