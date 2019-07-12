İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un formasını giyen santrfor Daniel Sturridge’in Los Angeles’taki 1.5 milyon Pound (10 milyon TL) değerindeki evine birkaç önce hırsız girmişti. Eşyaları ve Husky cinsi köpeği çalınan 29 yaşındaki yıldız, 1.5 yıldır baktığı köpeğini geri getiren kişiye 30 bin Pound (213 milyon TL) ödül vereceğini açıkladı. Bu süre içerisinde ise yıldız oyuncu pek çok yere konu hakkında ilan verdi. Kendisine de yüzlerce telefon geldiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından dün de Sturridge’ın köpeği bulundu.

Aylığı 300 bin Pound

Sosyal medya üzerinden Killa Fame adında bir rapçi, İngiliz futbolcuyla iletişime geçti. Fame, uzun uğraşlar sonucunda Sturridge’e ulaştı ve köpeği teslim ederken asıl kahramanın yeğeni olduğunu açıkladı. Ancak Fame, Twitter aracılığıyla bu hareketinin ardından bir ödül almadığını bildirdi. Bu durum sonrasında da aylık 300 bin Euro (2.1 milyon TL) kazanan 29 yaşındaki santrfora sözünde durmaması yüzünden büyük tepki gösterildi.