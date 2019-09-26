Daniel Sturridge transferiyle ilgili olay itiraf!

Liverpool'un U-23 takımında forma giyen 19 yaşındaki İngiliz santrfor Rhian Brewster, A takımdaki ilk maçına dün Milton Keynes Dons'ı 2-0 yendikleri Carabao Cup mücadelesinde çıkmıştı. Genç golcü, dün Ada basınına verdiği özel röportajda ise Daniel Sturridge'in Kırmızılar'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olmasıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Daily Mirror gazetesinin sorularını yanıtlayan Brewster, Sturridge'in takımdan ayrılmasıyla forma şansı bulma ihtimalinin arttığına vurgu yaparken "Kadrodaki golcü sayısının bir azalması, elbette A takıma girme şansımı daha çok arttırıyor. Sturridge'in gitmesinin ardından süre alma şansım artık daha fazla. Jurgen Klopp'un bir golcü transferi yapmaması bana olan güvenini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler