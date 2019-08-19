Daniel Sturridge transferinde son dakika!

Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraş veren Trabzonspor, oyuncunun annesi ve menajer amcasını geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirmişti. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve geleceği büyük merak konusu olan 29 yaşındaki santrforla ilgili Fransız basınından gelen son haberler ise gündem yarattı.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Trabzonspor'un golcü oyuncunun transferini günün ilerleyen saatlerde resmiyete kavuşturabileceğini yazdı. Haberde adı Monaco'yla da anılan ve bonservisi elinde olan yıldız isimle uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler