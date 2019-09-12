Daniel Sturridge takımdan ayrı çalıştı
Karadeniz ekibinde dünkü idmanın ilk bölümünde Daniel Sturridge, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımla çalıştı. Daha sonra bu üç oyuncu da takımdan ayrı olarak başka bir sahada çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı.
Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.