Daniel Sturridge: Skrtel benim çok yakın arkadaşım

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan kapanış maçında Trabzonspor, Başakşehir'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un yıldız golcüsü Daniel Sturridge, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in daha iyi bir performans sergilediğini ifade eden Sturridge, "Takımımız adına oynamak ve takıma yardım edebilmek çok hoş bir duygu. Rakibimizin bize göre biraz daha iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Biz topu kovalayan taraftık ilk dakikalarda." diye konuştu.

Liverpool'dan takım arkadaşı olan Skrtel ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, ''Skrtel benim çok yakın arkadaşım. Onunla çok özel anlar paylaştık. Maçtan önce 'her yerde beni takip ediyorsun' demiştim, o da 'artık takım arkadaşı değiliz'' demişti. ifadelerini kullandı.