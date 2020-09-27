Son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giyen İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni sezon için takım arayışlarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig'e dönmek isteyen oyuncu için The Mail'in iddiasına göre Sheffield United devreye girmiş durumda.

Rhein Brewster'ın peşinde olan Sheffield United, Liverpool'un genç oyuncusu için bekleyişe geçmişken alternatif olarak Daniel Sturridge'i listesine ekledi.

Trabzonspor'dan geride bıraktığımız Mart ayının başında aldığı 4 aylık ceza nedeniyle ayrılan Sturridge, daha önce ise Premier Lig'de Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool ve West Bromwich formaları giymişti.