Daniel Sturridge ısınmaya başladı

Fırtına’nın İngiliz süperstarı Daniel Sturridge yavaş yavaş form tutuyor... Rize karşısında bir asiste imza atan 30 yaşındaki futbolcu, Gaziantep karşısında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Süre aldığı kısıtlı dakikalarda skora katkı vermeyi başaran tecrübeli oyuncu, Bordo-Mavili forma ile Avrupa ve lig olmak üzere toplamda sadece 238 dakika sahada kaldı. Ancak Sturridge bu kısa sürede toplamda 1 gol, 2 asistlik oyun ortaya koydu.

Yani deneyimli yıldız, 79 dakikada bir doğrudan skora etki etmeyi başardı. Fizik olarak her geçen gün iyiye giden Sturridge, önümüzdeki maçlarda teknik direktör Ünal Karaman’ın en büyük kozlarından birisi olacak.



