Daniel Sturridge iddialı: Daha iyisini yapacağım!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Daniel Sturridge, sezon öncesinde ve sezon başında eksiklerini tamamlayabilmek için yoğun bir kamp süreci geçirdi. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 11’de başlayan İngiliz santrfor, önceki gün gerçekleşen Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte de yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.

Sörloth’un attığı ilk golün pasını veren 30 yaşındaki santrforun, maç içerisinde bir topu da direkten döndü. ‘En iyisi için’ Her geçen gün biraz daha performansının üstüne koymaya devam eden Trabzonsporlu Sturridge, performansı hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu bir süreç geçirdim. Bundan sonra daha iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın bu konuda şüphesi olmasın. Takıma da her geçen gün biraz daha alışıyorum. En iyisi için mücadele edeceğim.”

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