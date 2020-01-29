Daniel Sturridge için 5 milyon euro!

Ligde kalma mücadelesi veren Ada ekibinin, Sturridge konusunda Bordo-Mavili kulübe 4.2 milyon Pound yani yaklaşık 5 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bir teklif yaptığı belirtildi. Trabzonspor cephesi ise bu teklife henüz yanıt vermedi.

‘Satmayacağız’ demişti

Karadeniz ekibinin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Sturridge, Trabzonspor’da imza parasıyla birlikte 3.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldız konusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun vereceği karar merak konusu. Ağaoğlu, şampiyonluk yolunda daha önce oyuncu satmayı düşünmediklerini söylemişti.

Fener’e bileniyor...

Antalya kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan Sturridge, tamamen iyileşti. Önceki gün bireysel program dahilinde antrenman yapan İngiliz yıldız, dün takımla beraber çalıştı. Kulüp doktorları tarafından son durumu sürekli kontrol edilen Sturridge’ın, Fenerbahçe maçında oynamasına kesin gözle bakılıyor.