Daniel Maldini, Serie A'da ilk golünü attı! Spezia-Milan maç sonucu: 1-2
Serie A'nın 6. haftasında Spezia’yı 2-1 mağlup eden Milan, 16 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milan'ın ilk golünü atan Daniel Maldini, babası Paolo ve dedesi Cesare Maldini’nin ardından Milan forması giyip Serie A’da gol atan üçüncü kuşak Maldini oldu.
Serie A'nın 6. haftasında şampiyonluğun favori takımlarından Milan, Spezia’ya konuk oldu. Alberto Picco'da oynanan maçı 2-1 kazanan Milan, maç fazlasıyla puanını 16 yaparak lig liderliğini aldı.
Kırmızı-siyahlı takımın, 48. dakikada ilk golünü atan Daniel Maldini, babası Paolo ve dedesi Cesare Maldini’nin ardından Milan forması giyip Serie A’da gol atan üçüncü kuşak Maldini oldu.