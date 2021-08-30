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Daniel Farke: Ozan Kabak'ı transfer edebildiğimiz için çok mutluyuz

Norwcih City'nin Alman teknik direktörü Daniel Farke, yeni transfer Ozan kabak hakkında övgü dolu sözler söyledi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 20:52 Son Güncelleme:
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Daniel Farke: Ozan Kabak'ı transfer edebildiğimiz için çok mutluyuz

Milli oyuncu Ozan Kabak, resmen Premier Lig'e geri döndü. Norwich City takımına kiralık olarak giden Ozan Kabak'ın bu transferinin ardından Norwich Menajeri Daniel Farke açıklamalarda bulundu.

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Farke, "Savunmaya yeni bir oyuncu katmak istiyorduk. Ozan Kabak'ı transfer edebildiğimiz için çok mutluyuz. Çok potansiyelli ve şöhretli bir oyuncuyu kadromuza katmayı başardık."

"Taraftarlar önünde Norwich formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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